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Никол Пашинян принял замначальника Генштаба ВС РФ Сергея Истракова

Никол Пашинян принял замначальника Генштаба ВС РФ Сергея Истракова

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял заместителя начальника Генерального штаба ВС РФ, генерал-полковника Сергея Истракова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян высоко оценил армяно-российское сотрудничество в области обороны и безопасности и подчеркнул важность дальнейшего эффективного взаимодействия.

Собеседники обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе, повестку дня сотрудничества генеральных штабов двух стран, а также вопросы региональной безопасности.


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