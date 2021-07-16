Никол Пашинян ознакомился с процессом производства стекла на предприятии “Саранист”

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в сопровождении и.о. министра экономики Ваана Керобяна посетил компанию “Саранист” в Котайкской области, которая занимается производством стекла, а совсем недавно открыла коньячный завод.

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Арменпресс

в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе визита владелец компании Мелик Манукян представил процесс производства стекла, а затем производства коньяка и программы развития.

Было отмечено, что в настоящее время компания имеет 4 цеха по производству стекла с отдельными печами, что позволяет одновременно производить стекло разных цветов и разного назначения, удовлетворяя таким образом спрос на рынке. Компания оснащена современными технологиями и оборудованием. Сейчас здесь работает около 700 человек. Эксплуатируются 7 производственных линий.

Еще с 2005 года компания “Саранист” начала производство тар для вина, коньяка, пива, минеральной воды и соков. Компания экспортирует почти половину своей продукции в Грузию.

Коснувшись производства коньяка, Мелик Манукян отметил, что в основном будет производиться коньяк 7-10-летней выдержки, основная часть которого пойдет на экспорт. В этом году компания планирует закупить 1 500 тонн винограда. В настоящее время идет процесс заключения соответствующих договоров с виноградарями.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян приветствовал инициативу по расширению деятельности компании, реализации новых инвестиционных программ и созданию новых рабочих мест, добавив, что правительство в рамках своего инструментария готово способствовать эффективной реализации подобных проектов.