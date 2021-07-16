Быстроходный транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma покинул Черное море, где он принимал участие в операциях с союзниками и партнерами по НАТО. За его передвижением можно следить в режиме реального времени на портале Marine Traffic, передает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным портала, в настоящее время корабль находится в Мраморном море. Он направляется в сторону Средиземного моря.

В Черном море с 28 июня по 10 июля проходили военные маневры Sea Breeze - 2021. Их основные участники - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. К учениям были привлечены в общей сложности около 4 тысяч военнослужащих, в них участвовали 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 единиц авиационной техники и более 100 единиц бронетехники и автомобилей. Yuma вошел в Черное море 8 июля.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне призвало США и их союзников не отрабатывать военные действия в Черном море. Диппредставительство предупредило, что данные маневры "повышают риски непреднамеренных инцидентов" и "поощряют милитаристские настроения в Киеве".