Президент Армении Армен Саркисян принял группу врачей

Президент Армен Саркисян сегодня принял группу врачей – более 500 представителей медицинского сообщества обратились с открытым письмом к президенту Республики в связи с арестом Директора медицинского центра «Измирлян», профессора Армена Чарчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в ходе беседы с врачами президент Саркисян подчеркнул большую ценность заслуг медицинских работников в деле обеспечения здравоохранительной безопасности нашей страны, в частности, отметив их преданный труд особенно во время войны и в борьбе с пандемией коронавируса. В этом контексте президент высоко оценил также профессиональный вклад профессора Армена Чарчяна и его заслуги в деле становления и развития системы здравоохранения Республики Армения, а также в вопросе оказания медицинской помощи нашим соотечественникам, пострадавшим от 44-дневной войны.

Врачи выразили благодарность за проявленное в их отношении президентом Республики и президентским институтом уважение и за отклик на их письмо.

Президент Республики отметил, что правовые вопросы должны решаться исключительно в правовой плоскости. Он в то же время подчеркнул важность правомерного применения закона, обеспечения приоритета права.

Отмечено, что полномочия президента Армении ограничены Конституцией, и он действует исключительно в рамках этих полномочий.