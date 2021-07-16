В последнее время участились случаи взлома аккаунтов Instagram и Facebook: советы специалиста

Эксперт по информационной безопасности Самвел Мартиросян сообщает о росте количества взломов страниц Instagram и Facebook.

Как передает «Арменпресс», Самвел Мартиросян на своей странице в Facebook отметил, что это дело рук не только азербайджанцев, но и местных жителей. Страницы крадут, потом грозят опубликовать переписку и предлагают вернуть страницу за определенную плату.

«Рекомендуется в электронных письмах не переходить по какой-либо ссылке от имени социальных сетей. Важные сообщения будут приходить вам в виде уведомлений в социальной сети. Кроме того, пароли в социальных сетях и электронной почте должны быть уникальными, а не повторяться с паролем другой платформы», - сказал Самвел Мартиросян.

Рекомендуется в социальных сетях включить двухэтапную проверку. После подключения не забудьте скопировать и сохранить резервные коды. Если в любом случае страницы будут сломаны, специалист предлагает решения в этих разделах:

в случае Instagram перейдите по следующей ссылке https://help.instagram.com/149494825257596

в случае Facebook назад на https://www.facebook.com/hacked.