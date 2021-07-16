За минувшие 6 месяцев в результате ДТП погибли 53 пешехода: тематический обзор полиции

Из 2 169 дорожных происшествий, произошедших в Армении за последние полгода, 516 были наездами, из них 327 произошли в столице, 189 - в регионах, 53 пострадавших скончались. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространила Полиция Армении.

«Во избежание подобной статистики, пешеходам необходимо серьезнее относиться к своим обязанностям: переходить улицу по пешеходным переходам, ориентироваться на светофоры, на нерегулируемых участках переходить улицу, оценивая скорость движения приближающейся машины и расстояние от нее, переходить улицу лишь убедившись в безопасности.

Пешеходы, переходящие улицу, не должны быть препятствием для встречных транспортных средств. Это простейшие обязанности, которые проигнорировав, можно поплатиться жизнью. В 279 из 516 ДТП, произошедших за последние полгода, правила дорожного движения нарушали пешеходы. Чтобы попасть из одной точки в другую на несколько секунд раньше, необязательно переходить улицу через неразрешенные участки, подвергая жизнь опасности, и создавая неудобства и для других участников движения», - говорится в сообщении полиции.