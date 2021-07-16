Многожанровая литература, встречи, презентации: стартовал летний фестиваль «Нюмег»

Основанное в 2018 году издательство «Нюмег» итоги своей многолетней обширной работы подводит литературным мероприятием - Летним фестивалем «Нюмег», на котором читатели смогут со скидкой приобрести книги, участвовать в интересных дискуссиях, презентациях и в других мероприятиях, а представители отрасли смогут установить новые партнерские отношения.

Как сообщает «Арменпресс», фестиваль, основная цель которого - поговорить о литературе, наладить прямой контакт с армянскими авторами, представить новые бестселлеры, стартовал 16 июля в парке «Ераз».

Директор издательства «Нюмег» Артак Алексанян, представляя их достижения, подчеркнул, что они выпустили более 50 книг, имеют более 40 авторов, 5 из которых местные, 35 - иностранные. Они переводят более чем на десять языков и уже продали более 70 000 книг.

«Сегодня мы работаем с более чем 50 книготорговцами, мы построили очень здоровые, теплые и сердечные отношения, благодаря им «Нюмег» имеет то, что он имеет, чего он достиг и может говорить о будущем», - сказал он.

Алексанян надеется, что в будущем они смогут отметить 5-летие издательства или презентацию 100-й книги.

Директор издательства напомнил, что на момент основания «Нюмег» редакция состояла из пяти человек, а сейчас они - большая семья. Он отметил, что «Нюмега» не было бы без его лавного редактора Гнела Налбандяна, благодаря которому они могут не стыдиться своего армянского языка. «Не во всех случаях, но с каждой книгой мы делаем все возможное, чтобы популяризировать армянский язык. Мы с Гнелом боремся, чтобы не было оскорбительного предложения, что армянский язык не подходит для переводов, для современной терминологии, дискурса», - подчеркнул Алексанян, добавив, что есть богатый, глубокий, гибкий и удивительно точный армянский язык, которым нужно владеть, и Налбандян его знает и передает это через книги.

Алексанян сослался на арт-директора Эдика Погосяна, с которым работает уже 12 лет. «Он разделяет ответственность, честь, мысли и исполнение книжного дизайна. Благодаря его усилиям наши книги приятно не только читать, но и приобретать, фотографировать, показывать и т. д.», - сказал Артак Алексанян.

Говоря о значении фестиваля, главный редактор «Нюмега» Гнел Налбандян заверил, что фестиваль - это первый шаг к всеобщему успеху. «Когда мы говорим о фестивале, мы не должны представлять себе только ярмарку. Этот фестиваль - уникальное место, где встречаются переводчики, корректоры, редакторы, издатели, полиграфисты, торговые агенты, специалисты по авторскому праву, дизайнеры и другие. Это интересное место для обмена идеями. Фестиваль дает возможность обсудить практические вопросы в очень дружеской атмосфере», - сказал Налбандян.

Он не исключил, что у фестиваля «Нюмег» могут быть региональные и университетские этапы. «Для нас очень важно работать со студентами, так как большинство книг, которые мы издаем, посвящены обществоведению и политологии, их содержание может быть интересным для студентов и преподавателей», - заключил Налбандян.

Спортивный журналист информационного агентства Арменпресс Варвара Айрапетян, которая вела организованную в рамках фестиваля часть, посвященную спортивной литературе, отметила, что основой спортивной журналистики была и остается спортивная литература. «К сожалению, мировые спортивные бестселлеры переведены на армянский язык лишь недавно. Спортивная литература в Армении набирает обороты. Рано или поздно наступит день, когда мы, спортивные журналисты Армении, напишем об армянских спортсменах», - сказала Варвара Айрапетян.

На фестивале «Нюмег» запланированы встречи с писателями, литературные чтения, дискуссионный зал, открытые лекции и музыкальные представления. Фестиваль будет действовать в течение одного дня.