100 000 жителей из 11 городов и 37 сел будут обеспечены круглосуточным водоснабжением

Программа развития общественных инфраструктур, реализуемая через «Фонд территориального развития Армении» Министерства территориального управления Республики Армения, находится в стадии активного исполнения. Как передает «Арменпресс», Министерство территориального управления и инфраструктур Республики Армения сообщает, что цель программы в улучшении систем водоснабжения и водоотвода населенных пунктов, что подразумевает замену изношенных трубопроводов, реконструкцию систем водоснабжения, ежедневное регулирование резервуаров, насосные станции, установку счетчиков воды, безопасное водоснабжение и т. д. Бенефициарами являются 6 областей Армении: Ширак, Лори, Армавир, Гегаркуник, Вайоц Дзор и Сюник. В целом в рамках программы питьевой водой будут обеспечены 11 городских, 37 сельских общин Армении. Количество бенефициаров превышает 100 000 жителей.

В течение всего проекта предусматривается прокладка 66 км водопровода, реконструкция 20 водопроводов, регулирующих резервуаров, насосных станций, строительство 490 км распределительной сети, монтаж водопроводов протяженностью в 180 км., около 18 000 измерительных скважин. На данном этапе особенно активные работы ведутся в поселках Гюмри, Айкаван, Баяндур, Ванадзор, Лернапат и Гугарк.

Проект финансируется правительством Республики Армения, немецким банком KFW, Европейским инвестиционным банком и Европейским союзом (ЕС). Общий объем инвестиций составляет 81,0 млн евро.