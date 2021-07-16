Эксперты: число заражений коронавирусом в Европе возросло на этой неделе более чем на 60%

Количество случаев заражения коронавирусом в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) на этой неделе увеличилось на 64,3% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в опубликованном в пятницу пресс-релизе Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Согласно данным экспертов, рост заболеваемости наблюдается в 20 странах. Наиболее резкий скачок был зафиксирован среди лиц в возрасте от 15 до 24 лет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отмечается, что в настоящий момент "уровень загрузки больниц в странах ЕС и ЕЭЗ остается стабильным", при этом число пациентов в отделениях интенсивной терапии снижается на протяжении девяти недель.

Как указывает ECDC, к концу прошлой недели 63,4% лиц старше 18 лет в европейских странах получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, а более 48% прошли полный курс вакцинации.

Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний ожидает, что по меньшей мере 90% новых случаев заражения коронавирусом в Европе к концу августа будут спровоцированы индийским вариантом мутации коронавируса.