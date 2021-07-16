Аруш Арушанян на два месяца заключен под арест

Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство о задержании мэра Гориса, кандидата в депутаты от блока «Айастан» Аруша Арушаняна. Как сообщает Арменпресс, Арушанян на два месяца заключен под арест.

Ранее прокуратура распространила заявление, что мэр общины Горис Сюникской области Республики Армения во время внеочередных выборов в Национальное Собрание 20 июня умышленно подготовил тяжкое преступление, касающееся дачи взяток двум и более избирателям в Караундже за голосование в пользу блока партий “Айастан”. Но независимо от его воли, преступление не было завершено. Кроме того, была получена фактическая информация о том, что мэр препятствовал свободному осуществлению избирательного права. Также принуждал избирателей голосовать за партийный блок, используя и другие методы. В соответствии с этим, по уголовному делу были получены достаточные доказательства того, что Аруш Арушанян совершил вышеуказанные преступления. Аруш Арушанян обвиняется по пункту 2 части 4 статьи 35-154.2, пункту 4 части 2 статьи 38-149 Уголовного кодекса РА и части 3 статьи 38-154.2 Уголовного кодекса РА.