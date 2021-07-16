Армен Саргсян посетил Центр “Артур Тарханян”

Президент Республики Армения Армен Саргсян посетил Центр имени заслуженного архитектора Артура Тарханяна, в котором действует Музей армянского модернизма. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента.

В сопровождении основателя-директора центра архитектора Анаит Тарханян президент Саргсян ознакомился с экспозициями, в которых представлены образцы армянского архитектурного модернизма, история и особенности создания различных строений.

«У нас большое архитектурное наследие. Цель этого музея - показать молодому поколению, как создавались эти памятники, которые считаются образцами не только армянского, но и мирового модернизма, какова их история и их ценность», - сказала Анаит Тарханян, представляя президенту Республики деятельность центра.

Президент Саргсян высоко оценил создание такого культурного учреждения, усилия центра по представлению и сохранению армянского архитектурного наследия.

В музее, открывшемся в 2020 году, можно познакомиться с историей создания знаменитых памятников армянской архитектуры прошлого века, от созданий Таманяна до Дворца молодежи, Мемориала Геноцида армян, аэропорта “Звартноц”, Спортивно-концертного комплекса им. Карена Демирчяна, их описание и архитектуррные работы.