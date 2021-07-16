Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян в правительстве провел заседание, на котором был обсужден отчет о деятельности Фонда государственных интересов Армении (ANIF). Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

«Когда создавался фонд, это было новшеством в нашей реальности - уникальная модель партнерства государство - частный сектор. Периодически мы возвращаемся к этой теме, чтобы понять, насколько эффективна эта модель. Итак, сегодня настало время для следующего отчета. Фонд создан в мае 2019 года, мы должны обсудить итоги двухлетней работы», - сказал Никол Пашинян в начале встречи.

Давид Папазян, исполнительный директор Фонда государственных интересов Армении, представил результаты деятельности фонда, возможности для деятельности государственного и частного секторов в рамках логики стратегии трансформации Армении до 2050 года, а также процесс работы, направленный на привлечение крупных инвестиционных программ.

Он сообщил, что в сфере энергетики совместно с компанией «Масдар» реализуется проект создания 200-мегаваттной солнечной фотоэлектрической станции «Айг-1». Его оценивают в 174 миллиона долларов. Давид Папазян выразил уверенность, что эта масштабная программа будет способствовать расширению производственных мощностей и снижению тарифов на электроэнергию. Было отмечено, что ведется работа и по реализации новых проектов в энергетической сфере.

Исполнительный директор фонда напомнил, что буквально на днях была подписана сделка с «Air Arabia» о создании национального бюджетного авиаперевозчика. Ожидается, что авиакомпания будет выполнять рейсы в Российскую Федерацию, Восточную Европу и на Ближний Восток, предоставляя гражданам качественные услуги по максимально низким ценам. Планируется, что в ближайшие 5 лет авиакомпания переместит в ереванский аэропорт «Звартноц» 15 самолетов.

За отчетный период фонд заключил несколько инвестиционных сделок с местными компаниями, что способствовало развитию и расширению их деятельности. Проекты реализуются в сферах возобновляемой энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, услуг и туризма.

Следующее направление деятельности фонда - содействие системе управления водными ресурсами и отходами. Были представлены программы и работы по этим направлениям.

Прозвучали различные вопросы и замечания, а также предложения по дальнейшей деятельности фонда. Была отмечена важность обеспечения максимально прозрачной и отчетной деятельности Фонда государственных интересов Армении, вовлечения новых инвестиционных программ и эффективной реализации текущих проектов.