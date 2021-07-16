Дзюник Агаджанян отозвана с должности посла Армении в Индонезии, Малайзии и Сингапуре

Указом президента Армении Армена Саргсяна Дзюник Агаджанян отозвана с должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Индонезии, Малайзии и Сингапуре.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на официальном сайте президента Армении.