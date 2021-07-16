Варужан Нерсесян назначен послом Республики Армении в Соединенном Королевстве
13:47, 16 Июль, 2021
Президент Республики Армения подписал указ о назначении Варужана Нерсесяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта президента Республики Армения.
Варужан Нерсесян назначен послом Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии сроком на 3 года (резиденция в Лондоне).
Другим указом президента Армении Варужан Нерсесян отозван с должности посла Армении в США.
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