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Варужан Нерсесян назначен послом Республики Армении в Соединенном Королевстве

Варужан Нерсесян назначен послом Республики Армении в Соединенном Королевстве

Президент Республики Армения подписал указ о назначении Варужана Нерсесяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта президента Республики Армения.

Варужан Нерсесян назначен послом Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии сроком на 3 года (резиденция в Лондоне).

Другим указом президента Армении Варужан Нерсесян отозван с должности посла Армении в США.


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