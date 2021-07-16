Варужан Нерсесян назначен послом Республики Армении в Соединенном Королевстве

Президент Республики Армения подписал указ о назначении Варужана Нерсесяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом «Арменпресс» стало известно из официального сайта президента Республики Армения.

Варужан Нерсесян назначен послом Армении в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии сроком на 3 года (резиденция в Лондоне).

Другим указом президента Армении Варужан Нерсесян отозван с должности посла Армении в США.