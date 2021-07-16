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Мэр Сисиана арестован

Мэр Сисиана арестован

Мэр Сисиана Артур Саркисян арестован. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян.

«Ему предъявлены обвинения по части 2 статьи 308 (злоупотребление служебным положением) и части 1 статьи 314 (внесение заведомо ложных сведений или пометок в официальные документы, составление или представление фальшивых документов)», - сказал Тадевосян.


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