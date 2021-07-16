Новый инструмент активации рынка труда: запущена платформа «Работа без границ»

На территории ЕАЭС создана новая возможность онлайн поиска работы. Платформа «Работа без границ» была запущена 1 июля и объединила соискателей и работодателей. Как заявила на пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» исполнительный директор Технологического центра осведомленности о социальных услугах «Норк» Министерства труда и социальных вопросов Армении Анаит Парзян, платформа «Работа без границ» создана в рамках цифровой повестки ЕАЭС. Она предназначена гражданам стран-членов ЕАЭС. Это отличная поисковая система как для соискателей, так и для работодателей.

«Любой желающий на этой платформе может иметь личную страницу, чтобы публиковать свои профессиональные навыки и квалификацию на весь регион ЕАЭС, и он сможет выбрать более адресную и удобную работу. Следующее преимущество - бесплатное использование платформы и существующих сервисов», - сказала Анаит Парзян. Регистрация бенефициаров на платформе осуществляется в Объединенной социальной службе Министерства труда и социальных вопросов Республики Армения. Гражданам нужно подойти к пунктам обслуживания и зарегистрироваться в информационной системе «Бизнес». После этого можно открывать личные страницы со своими логинами. Информация вводится на армянском языке, но платформа имеет автоматизированный инструмент перевода на русский язык.

Платформа позволяет искать работу или найти сотрудника как в Армении, так и в других странах-членах ЕАЭС. Есть варианты как для работы на месте, так и для дистанционной работы. Анаит Парзян отметила, что одной из целей создания этой платформы является снижение рисков.

«Так или иначе, граждане стран-участниц ЕАЭС ищут работу, и было много случаев, когда они оказывались обманутыми. Цель платформы - идентифицировать эти юридические лица. В любом случае общение между гражданами и работодателями будет самостоятельной, в виде переписки. Соискатели сморут найти информацию о работодателе на нескольких других платформах», - добавила Анаит Парзян. По ее словам, это - хорошая возможность найти узких специалистов.

Платформа новая, но на ней уже есть информация о 4 млн соискателей и полумиллионе работодателей из ЕАЭС. Ожидается, что это оживит рынок труда.