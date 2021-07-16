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Азербайджанские военнослужащие на участке Ерасха открыли огонь по армянским позициям

Азербайджанские военнослужащие на участке Ерасха открыли огонь по армянским позициям

Утром 16 июля, в 11:00, подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства обороны Республики Армения.

Подразделения Вооруженных сил Республики Армения прибегли к ответным действиям.

С армянской стороны жертв нет.


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