Азербайджанские военнослужащие на участке Ерасха открыли огонь по армянским позициям
12:37, 16 Июль, 2021
Утром 16 июля, в 11:00, подразделения Вооруженных сил Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и информации Министерства обороны Республики Армения.
Подразделения Вооруженных сил Республики Армения прибегли к ответным действиям.
С армянской стороны жертв нет.
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