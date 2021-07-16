Bild: число жертв наводнения в Германии увеличилось до 80

Число погибших в результате наводнения на западе Германии увеличилось как минимум до 80. Об этом сообщила в пятницу газета Bild со ссылкой на полицию в Кобленце.

В федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия от последствий стихии погибли не менее 30 человек, в Рейнланд-Пфальце - по крайней мере 50. "Мы опасаемся, что число [жертв] возрастет", - отметили в правоохранительных органах.

При этом, по данным телеканала n-tv, число жертв уже достигло 81. Особенно сильно пострадал округ Арвайлер на западе ФРГ (земля Рейнланд-Пфальц). В настоящее время местные власти предполагают, что около 1,3 тыс. человек пропали без вести. В одном только районе окружного города Бад-Нойенар-Арвайлер в четверг было около тысячи вызовов спасателей. Всего в округе проживают 130 тыс. человек,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

С понедельника на западе и юго-западе Германии продолжаются ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, а также сильнее, чем прогнозировали эксперты, небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под ударом стихии прежде всего оказались федеральные земли Северный Рейн - Вестфалия и Рейнланд-Пфальц.