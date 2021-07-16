Осуждаем визит посла Бельгии в Шуши: письмо Комитета “Ай Дата” министру иностранных дел Бельгии

Армянский национальный комитет Бельгии направил министру иностранных дел Бельгии Софи Вильмес письмо, в котором выразил осуждение факта посещения посла Бельгии в Азербайджане вместе с дипломатами других стран оккупированных Азербайджаном территорий Республики Арцах. Как сообщает «Арменпресс», АНК заявил, что участие посла Бельгии в этом визите было осуждено армянской общиной.

«Приняв это приглашение, бельгийский дипломат, по сути, участвовала в пропаганде диктаторского режима Азербайджана, целью которой является оправдание этнических чисток и военных преступлений, в результате которых несколько месяцев назад пострадало коренное армянское население Шуши, а также других и частей Арцах.

Это ставит под угрозу продолжающиеся усилия Минской группы ОБСЕ по поиску долгосрочного, мирного и справедливого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Участие бельгийской стороны очень удивило, учитывая то, что Бельгия и Вы лично выражали безоговорочную поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Поэтому было бы лучше, если бы Вы последовали примеру сопредседателей Франции, России и США, которые отказались участвовать в этой поездке. Их отказ был четким сигналом , что конфликт еще не урегулирован», - говорится в письме министру иностранных дел Бельгии.

Армянский национальный комитет напомнил, что из-за варварства азербайджанских войск десятки тысяч армян вынуждены были покинуть свои дома. И сейчас Азербайджан перешел к своему плану искажения истории. Комитет коснулся и факта нарушения территориальной целостности Республики Армения.

«Участие посла Бельгии в этом визите противоречит Вашим личным призывам, сделанным в качестве министра иностранных дел, в которых Вы требовали немедленного освобождения армянских военнопленных», - написано в письме Армянского национального комитета Бельгии.

Как полноправные граждане Бельгии, продолжающие уважать ценности этой страны, Европы, члены комиссии призвали правительство, и в частности министра, осудить действия Азербайджана. «Мы подтверждаем нашу позицию, что не может быть долгосрочного мира без справедливости, и чтобы мир был прочным, демократические страны должны его поддержать», - написали члены Армянского национального комитета.