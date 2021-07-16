В Армении подтверждено 162 новых случая заражения COVID-19, вылечились 106 заболевших

По состоянию на 11:00 16 июля в Армении подтверждено 162 новых случая заражения COVID-19, 106 заболевших вылечились, есть 2 летальных исхода. За последние сутки проведено 3 315 теста. Всего проведено 1 257 724 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 227 111 случаев заражения COVID-19, 218 128 из которых вылечились, есть 4 558 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 3 315 пациентов.