Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о формате консультаций по Афганистану

Узбекистан, США, Афганистан и Пакистан договорились о создании новой четырехсторонней площадки консультаций для поддержки мирного процесса в Афганистане. Об этом в пятницу заявил журналистам официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов на полях международной конференции "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности".

"Заявление гласит об объявлении четырехстороннего формата - США, Узбекистан, Афганистан, Пакистан - для поддержки афганского мирного процесса и постконфликтного урегулирования", - сказал он.

По словам Кабулжанова, данная четырехсторонняя дипломатическая платформа, принятая сторонами накануне, 15 июля 2021 года в Ташкенте, также направлена на расширение региональной взаимосвязанности,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Стороны считают, что долгосрочный мир и стабильность в Афганистане имеют решающее значение для региональной взаимосвязанности и выражают единое мнение, что мир и региональные связи взаимно усиливают друг друга, - подчеркивается в озвученном Кабулжановым заявлении. - Признавая историческую возможность дальнейшего развития эффективных международных торговых маршрутов, стороны надеются сотрудничать для расширения торговли, создания транзитных маршрутов и укрепления деловых связей".

Стороны договорились встретиться в ближайшие месяцы для определения условий этого сотрудничества при взаимном консенсусе.