Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11

До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет. Об этом сообщил в четверг телеканал RTBF.

"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке", - сообщил телеканал.

Наводнение в Валлонии - южной части Бельгии началось ночью со среды на четверг в результате мощных ливневых дождей. В четверг дожди продолжались в течение всего дня, и ситуация быстро ухудшалась. За последние сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Валлонии практически полностью затоплены несколько десятков населенных пунктов, особенно пострадали провинция Льеж, Лимбург и предгорья Арденн. Уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, в отдельных случаях поднимаясь до метра. Более двух десятков домов разрушены грязевыми потоками. Спасатели используют моторные лодки и вертолеты для эвакуации блокированных водой людей.