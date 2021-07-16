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Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11

Число жертв наводнения на юге Бельгии выросло до 11

До 11 человек выросло число жертв наводнения на юге Бельгии, которое стало сильнейшим за последние 20 лет. Об этом сообщил в четверг телеканал RTBF.

"Власти подтвердили гибель 11 человек, пропавшими без вести числятся трое спасателей, лодка которых перевернулась в грязевом потоке", - сообщил телеканал.

Наводнение в Валлонии - южной части Бельгии началось ночью со среды на четверг в результате мощных ливневых дождей. В четверг дожди продолжались в течение всего дня, и ситуация быстро ухудшалась. За последние сутки в стране выпала полуторамесячная норма осадков,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

В Валлонии практически полностью затоплены несколько десятков населенных пунктов, особенно пострадали провинция Льеж, Лимбург и предгорья Арденн. Уровень воды на улицах городов достигает 50-60 см, в отдельных случаях поднимаясь до метра. Более двух десятков домов разрушены грязевыми потоками. Спасатели используют моторные лодки и вертолеты для эвакуации блокированных водой людей.


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