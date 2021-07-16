Европейские индексы снизились - 15-07-21

МОСКВА, 16 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 15 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.01% и составил 15629.66 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.99% и составил 6493.36 пункта, британский FTSE снизился на 1.12% и составил 7012.02 пункта, а российский RTSI снизился на 0.84% и составил 1612.08 пункта.