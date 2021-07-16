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Газета «Айастани Анрапетутюн»: Кому предназначены дешевая ложь и клевета Баку?

Газета «Айастани Анрапетутюн»: Кому предназначены дешевая ложь и клевета Баку?

«Лидер Азербайджана уже открыто заявил, что для него не имеет значения, что на границах Сюника находятся и части российских Вооруженных сил, его не беспокоит, что он неминуемо вступит в военный конфликт со своим северным соседом. Это заявление доказывает лишь одно: Азербайджан полностью находится под влиянием Турции, и  считает ее исключительным гарантом своей безопасности...»

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.


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