МО Армении сообщает об очередной провокационной дезинформации Азербайджана

Министерство обороны Республики Армения считает информационной провокацией заявление министерства обороны Азербайджана о том, что 15 июля подразделения Вооруженных сил Республики Армения якобы открыли огонь с военных позиций Гегаркуникской области в направлении азербайджанской позиции

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министерство обороны Азербайджана, которое начало практически ежедневно распространять дезинформацию, сегодня также не воздержалось от информационной провокации.

В частности, министерство обороны этой страны распространило заявление, согласно которому 15 июля подразделения Вооруженных сил Армении якобы открыли огонь с военных позиций Гегаркуникской области в направлении азербайджанских позиций.

МО Армении сообщает, что информация не соответствует действительности. Вооруженные силы Армении не нарушали режим прекращения огня. Армянские подразделения при необходимости проводят действия только по противодействию противнику.