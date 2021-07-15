МО Армении сообщает об очередной провокационной дезинформации Азербайджана
Министерство обороны Республики Армения считает информационной провокацией заявление министерства обороны Азербайджана о том, что 15 июля подразделения Вооруженных сил Республики Армения якобы открыли огонь с военных позиций Гегаркуникской области в направлении азербайджанской позиции
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, министерство обороны Азербайджана, которое начало практически ежедневно распространять дезинформацию, сегодня также не воздержалось от информационной провокации.
В частности, министерство обороны этой страны распространило заявление, согласно которому 15 июля подразделения Вооруженных сил Армении якобы открыли огонь с военных позиций Гегаркуникской области в направлении азербайджанских позиций.
МО Армении сообщает, что информация не соответствует действительности. Вооруженные силы Армении не нарушали режим прекращения огня. Армянские подразделения при необходимости проводят действия только по противодействию противнику.
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