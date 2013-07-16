Предстоящие на 16 июля мероприятия
20:58, Июль 15, 2021
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09:51, 16.07.2021
“Ереванский бестселлер”: “Алхимик” - на первом месте, переводы, июнь, 2021
09:37, 12.07.2021
“Новая книга” - 19/21: новые книги от четырех издательств
- 16.07-21:41 Алиев говорит, что конфликт урегулирован и угрожает новой войной: омбудсмен Арцаха
- 16.07-20:56 Посол Армении и замминистра ИД РФ обсудили вопросы решения насущных задач в районе Нагорного Карабаха
- 16.07-19:51 Председатель Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Армению
- 16.07-19:42 В Грузии у дома премьера прошла акция протеста
- 16.07-19:05 И.о. министра здравоохранения Армении в Афинах примет участие в саммите по проблемам COVID-19
- 16.07-18:24 Предстоящие на 17 июля мероприятия
- 16.07-18:22 Никол Пашинян принял замначальника Генштаба ВС РФ Сергея Истракова
- 16.07-18:20 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-07-21
- 16.07-18:19 Азиатские индексы снизились - 16-07-21
- 16.07-18:14 Никол Пашинян ознакомился с процессом производства стекла на предприятии “Саранист”
- 16.07-17:17 Президент Армении Армен Саркисян принял группу врачей
- 16.07-17:12 Транспортно-десантный корабль ВМС США Yuma покинул Черное море
- 16.07-16:36 В последнее время участились случаи взлома аккаунтов Instagram и Facebook: советы специалиста
- 16.07-16:21 За минувшие 6 месяцев в результате ДТП погибли 53 пешехода: тематический обзор полиции
- 16.07-15:36 СМИ: ВВС Афганистана прервали операцию на границе с Пакистаном
- 16.07-15:29 Многожанровая литература, встречи, презентации: стартовал летний фестиваль «Нюмег»
- 16.07-14:55 100 000 жителей из 11 городов и 37 сел будут обеспечены круглосуточным водоснабжением
- 16.07-14:41 Эксперты: число заражений коронавирусом в Европе возросло на этой неделе более чем на 60%
- 16.07-14:24 Аруш Арушанян на два месяца заключен под арест
- 16.07-14:18 Шарль Мишель в Ереване встретится с Николом Пашиняном и Арменом Саргсяном
- 16.07-14:18 Армен Саргсян посетил Центр “Артур Тарханян”
- 16.07-14:09 Обсужден отчет о деятельности Фонда государственных интересов Армении
- 16.07-13:59 Левон Аронян не примет участия в розыгрыше Кубка мира по шахматам
- 16.07-13:56 Дзюник Агаджанян отозвана с должности посла Армении в Индонезии, Малайзии и Сингапуре
- 16.07-13:53 Правительство Афганистана призывает талибов к сотрудничеству ради мира
17:50, 10.07.2021
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