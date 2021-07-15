Никол Пашинян встретился с членами олимпийской сборной Армении

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял армянских спортсменов и тренеров, которые примут участие в летних Олимпийских играх. На встрече также присутствовали руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян, и.о. министра образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, председатель Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян, заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян.

Никол Пашинян поприветствовал спортсменов и отметил, что армянский народ будет с ними всей душой и всем сердцем и будет ждать их выступлений на соревнованиях. “В целом я считаю, что нельзя недооценивать роль спорта и, особенно, олимпийского движения, потому что олимпийцы, спортсмены - это послы нашей страны, которые представляют наш народ, нашу страну.

И имидж страны во многом определяется выступлениями наших спортсменов на разных площадках. Надеюсь, на этих Олимпийских играх у нас будут конкретные результаты. На Олимпийские игры отправляются 17 спортсменов, представляющих 8 видов спорта. Конечно, здесь есть очень тонкая грань: важно подбодрить олимпийцев, побудить их к победе, но, с другой стороны, не возлагать на них такую дополнительную ответственность, которая будет сковывать их на соревнованиях.

Наверное, самая сложная задача для всех нас - и Национального олимпийского комитета, и правительства, и министерства, и тренерского штаба: как сделать, чтобы достаточно воодушевить наших спортсменов, а с другой стороны, не сковывать их своим ожиданием победы, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал”

Исполняющий обязанности премьер-министра добавил, что правительство последовательно занимается решением проблемы спортсменов. “Убежден, что многие вопросы до меня не дошли, и министерство, Олимпийский комитет и федерации их решили. Я очень хотел бы, чтобы мы смогли перед Олимпиадой пропитать нашу олимпийскую сборную действительно командной логикой и энергией.

Конечно, победы нужны нам сегодня больше, чем обычно, чтобы наша страна смогла вернуть себе уверенность в себе, веру в будущее, уверенность в собственных силах после этих тяжелых испытаний. Думаю, об этом и не стоит говорить. Убежден, что наши спортсмены и олимпийцы знают все это лучше нас. Уверен, что не нужно говорить все это и в смысле поощрения, потому что нет никаких сомнений в том, что каждый сделает все возможное, чтобы на олимпийской трибуне был поднят флаг и прозвучал гимн Республики Армения”, - сказал Никол Пашинян.

Исполняющий обязанности премьер-министра поблагодарил всех, кто участвовал в подготовке нашей команды к Олимпийским играм. “Хочу поблагодарить также наших спортсменов и тренеров, которые своей преданностью делу дали новый импульс. Думаю, наша олимпийская сборная должна относиться к своей миссии с особой любовью, но повторяю, я надеюсь, что этот особый период, особая ответственность не должны сковывать вас, потому что скованность всегда может привести к определенным проблемам. Так что желаю всем успехов”, - отметил Никол Пашинян.

И.о. министра образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян сообщил, что министерство сделало и будет делать все возможное для обеспечения лучшей подготовки спортсменов. “Господин премьер-министр, мы благодарим Вас и правительство за внимание, которое Вы уделяете спорту. В последнее время мы были свидетелями того, как Вы ежедневно интересуетесь графиком и проблемами наших спортсменов. Я просто хочу еще раз подтвердить, чтобы наши спортсмены, руководители Олимпийского комитета и все знали, что мы всегда будем решительны в этом вопросе и сделаем все возможное, а где-то и невозможное”, - отметил Ваграм Думанян.

Председатель Национального олимпийского комитета Армении Гагик Царукян, в свою очередь, отметил, что условия коронавируса и чрезвычайного положения создали проблемы для спортсменов, в частности, с точки зрения участия в турнирах и получения большего количества путевок на олимпиаду. Гагик Царукян добавил, что в Играх будут участвовать только сильнейшие спортсмены.

“На этот раз мы решили, что должны участвовать только сильнейшие. Сегодняшние участники сильнейшие, все медалисты, не просто так получили рейтинги. На этот раз мы ожидаем 3-5 медалей. Все они чемпионы, все готовились, все опытные, они участвовали и в Олимпийских играх, и в чемпионатах мира, и в чемпионатах Европы. Цель их жизни - участвовать в Олимпийских играх, достойно представить нацию, сделать так, чтобы был поднят наш триколор и прозвучал наш гимн. Проблем нет. Все проблемы решены совместно с правительством, министерством, федерацией и Олимпийским комитетом”, - отметил Гагик Царукян.

Заместитель министра образования, науки, культуры и спорта Карен Гилоян отметил, что министерство ежедневно контактировало с Олимпийским комитетом, никаких нерешенных вопросов не осталось. “Спортсмены провели все сборы, где хотели. Мы пригласили на тренировки всех, кому это было нужно. Штанги прибыли, последние тренировки будут с этими штангами. Цифры, озвученные господином Царукяном, очень хорошие, дай Бог, чтобы так и было”, - отметил Гилоян. Замминистра добавил, что размер олимпийских премиальных выплат в последние годы не пересматривался.

В ответ исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян отметил, что вопрос будет решен.

Затем спортсмены и тренеры озвучили итоги подготовительных сборов, подчеркнув, что приложат все усилия, чтобы достойно представить Родину на Олимпийских играх.

В завершение встречи Никол Пашинян пожелал олимпийцам успехов. “В ожидании успеха и побед желаю вам доброго пути, а мы сделаем все, что обещали”, - заключил исполняющий обязанности премьер-министра.