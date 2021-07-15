Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял сопредседателя попечительского совета Армянской ассамблеи Америки Энтони Барсамяна и директора регионального офиса Армянской ассамблеи Америки Арпи Варданян.

Никол Пашинян поприветствовал гостей и отметил: “Мы пережили довольно сложный период. Думаю, мы вышли на новый этап не только в связи с событиями в Армении и Арцахе, но и событиями за пределами Армении, которые изменили или трансформировали повестку дня. Я имею в виду и контекст деятельности Армянской ассамблеи Америки, я имею в виду и тот факт, что президент США признал Геноцид армян, что представляет собой новую ситуацию, новую веху.

Думаю, в этом контексте важно сравнить наши представления о том, какими должны быть отношения между диаспорой и Арменией в этот новый период, что нужно делать, что мы должны продолжать делать в прежнем духе, а что мы должны пересмотреть и переделать. Подобные встречи очень важны для сравнения наших представлений, чтобы мы могли открыть определенное поле зрения, куда мы движемся и как мы ставим цели.

Думаю, это новая ситуация, но нам нужно сформулировать, что значит и какие новые задачи и цели должны быть поставлены в этой новой ситуации, что здесь должно делать правительство Армении и что должны делать организации диаспоры, как должны быть выстроены эти отношения. Я рад, что у нас есть возможность обсудить сегодня эти вопросы”.

Энтони Барсамян поблагодарил Никола Пашиняна за прием, отметив: “Господин премьер-министр, спасибо за прием. Прежде всего, выражаем соболезнования стране и лично Вам, мы посетили мемориал “Ераблур”, могилы погибших. Армянская община Америки разделяет боль утраты, потому что она напрямую связана с нами.

Мы пришли поздравить Вас с проведением выборов, встретиться с Вами и членами нового правительства, чтобы ознакомиться с Вашим видением. Как американские армяне, мы желаем этой стране всего наилучшего. Мы гарантируем нашу поддержку Армении, мы будем работать с различными парламентскими фракциями, мы будем работать с Вами как лидером страны, чтобы добиться наилучшего для страны. Мы также сотрудничаем с Вашим аппаратом и продолжим нашу совместную работу.

Должен сказать, что администрация Байдена относится к нам положительно. Мы продолжим работу по углублению армяно-американского сотрудничества и усилению роли Армении в регионе”.

В ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с отношениями Родина-диаспора и продвижением общеармянской повестки дня.