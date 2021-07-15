На сессии Совета ООН по правам человека проходила представлены последствия азербайджанской агрессии

В Женеве с 21 июня по 14 июля 2021 года 47-я сессия Совета ООН по правам человека проходила.

Как сообщает Арменпресс, постоянное представительство Армении в ходе заседания было 37 выступлений.

В ходе заседания представительство Армении подробно осветило и обратило внимание стран-членов ООН и соответствующих структур на последствия агрессии Азербайджана против Арцаха, военные преступления, грубые нарушения международной системы прав человека, международного гуманитарного права.

Были представлены процессы над армянскими военнопленными, уничтожение армянского культурного и религиозного наследия, систематическая расистская пропаганда против армян на высшем государственном уровне в Азербайджане и ее неприемлемые проявления.