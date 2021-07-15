Азиатские индексы - 15-07-21

ТОКИО, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.15% и составил 28279.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.20% и составил 1939.61 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.02% и составил 3564.59 пункта, а HANG SENG вырос на 0.75% и составил 27996.27 пункта.