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Азиатские индексы - 15-07-21

Азиатские индексы - 15-07-21

ТОКИО, 15 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 15 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 1.15% и составил 28279.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 1.20% и составил 1939.61 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 1.02% и составил 3564.59 пункта, а HANG SENG вырос на 0.75% и составил 27996.27 пункта.


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