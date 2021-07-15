Размер ежемесячной суммы, выделяемой на расходы депутатов НС, увеличится с 50.000 до 250.000 драмов

По инициативе правительства 15 июля была созвана внеочередная сессия НС. Обсужден проект о внесении изменения в закон «Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы», предложенный депутатами НС В.Енгибаряном и Н.Багдасаряном.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, основной докладчик В.Енгибарян представил главную цель и суть предлагаемых изменений.

Отмечено, что законодательной инициативой предлагается увеличить размер ежемесячной суммы, выделяемой на расходы депутатов НС, с 50.000 до 250.000 драмов.

Докладчик подчеркнул, что регулирование не подвергалось изменениям с момента принятия закона в 2013 г., между тем Республика Армения с внесением поправок в Конституцию 2015 года перешла к парламентской системе правления, со значительным расширением полномочий и функций депутатов.

В содокладе заместитель министра труда и социальных дел Д.Хачатрян представил положительную позицию правительства по законопроекту.

Проект закона был принят 71 голосами. Закон вступит в силу с первого заседания второй сессии НС восьмого созыва.