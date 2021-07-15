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Временно будет закрыто движение по направлению проспекта Исакова и улицы Бабаджаняна 

Временно будет закрыто движение по направлению проспекта Исакова и улицы Бабаджаняна 

В связи с проведением строительных работ на участке дороги Аргаванд-Ширак, с 19 июля на 3 месяца будет закрыто движение по направлению проспекта Исакова и улицы Бабаджаняна трассы Ереван-Эчмиадзин.

Как сообщает Арменпресс, в качестве альтернативной дороги предлагается дорога по проспекту Исакова, рядом с военной частью полиции Армении.


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