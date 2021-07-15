Президент Армен Саркисян вручил медаль “Анания Ширакаци” архитектору Сашуруу Калашяну

Указом президента Республики Армения Армена Саркисяна за значительный вклад в развитие архитектуры и градостроительства архитектор Сашур Калашян на днях был награжден медалью “Анания Ширакаци”.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян принял сегодня заслуженного архитектора, чтобы вручить ему высокую государственную награду.

“Для меня большая честь вручить Вам эту медаль от имени нашего народа и государства, потому что Ваш вклад в нашу культуру и архитектуру огромен, - сказал президент Саркисян. - Архитектура, которую Вы представляли и пропагандировали на протяжении всей своей жизни, очень гармонично сочетается с нашей национальной архитектурой. Так что то, что Вы сделали, очень ценно”.

Сашур Калашян поблагодарил за высокую оценку его деятельности. “Архитектура - это облик национальной культуры, и сохранение этой культуры и архитектурного наследия является для нас приоритетом”, - сказал он.

Президент Саркисян и Сашур Калашян коснулись вопросов сохранения исторического и культурного наследия, в том числе памятников архитектуры, и важности заботы о них, согласившись с тем, что сохранение уникального национального наследия - это тоже культура.

Заслуженный архитектор Сашур Калашян является соавтором здания Музея-института Геноцида армян в Цицернакаберде, государственного историко-архитектурного заповедника-музея “Кумайри” и т.д.