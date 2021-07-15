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Джеван Челоянц представил Николу Пашиняну новые инвестиционные инициативы

Джеван Челоянц представил Николу Пашиняну новые инвестиционные инициативы

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял бизнесмена Джевана Челоянца.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Аппарата премьер-министра.

Бизнесмен представил инвестиционные программы, предусмотренные в строительной сфере Еревана, и ход работ, проводимых в этом направлении. Было отмечено, что в их рамках планируется построить новый стадион футбольного клуба «Урарту», соответствующий международным стандартам, что будет способствовать постоянному развитию и прогрессу клуба.

Никол Пашинян приветствовал инициативы бизнесмена по реализации новых инвестиционных проектов, отметив, что правительство в рамках своих инструментов готово поддержать их эффективную реализацию.


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