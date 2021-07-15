«ТнтесаКет»: эволюция денег: Подкаст “Арменпресс”

В первом выпуске подкаста «ТнтесаКет» старший эксперт исследовательского центра «Амберд» Армянского государственного экономического университета, кандидат экономических наук Альберт Айрапетян рассказывает об эволюции мировых денег и мировых валютных революциях. Экономист вначале обратился к созданию денег и видов денег, используемых в древности. Затем он кратко представил функции денег, историческую связь между централизованными и децентрализованными деньгами и разницу между ними, девальвацию национальной валюты и связи с войнами и с развитием культуры. Особое внимание он уделил сути системы Бретон-Вудса и причинам ее краха.

Вторая часть выступления была посвящена криптовалютам, в частности биткоенам. Спикер представил суть криптовалюты, историю ее создания, а также сравнительные преимущества денег, выпускаемых государствами.

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