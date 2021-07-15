Политическая борьба была довольно острой, и это отразилось в СМИ: президент ЕПК

Президент Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян представил результаты мониторинга освещения внеочередных парламентских выборов.

Как сообщает «Арменпресс», Борис Навасардян отметил, что мониторинг проводился в три этапа. Первый этап включал начало официальной кампании (с 31 мая по 6 июня), второй этап - сам ход официальной кампании (с 7 по 18 июня), третий этап - поствыборный период (после 20 июня).

«Мы сосредоточили внимание на 7 самых популярных СМИ, которые по своему статусу являются национальными вещателями: 6 телеканалов - Общественный, Армения, Шант, Кентрон, Еркир Медиа и ATV», - сказал Навасардян.

По словам президента Ереванского пресс-клуба, политическая борьба была достаточно острой, она нашла отражение в СМИ, что было обусловлено общей общественно-политической атмосферой, а также участием беспрецедентного количества партий и блоков.

Председатель Ереванского пресс-клуба сообщил, что в ходе предвыборной кампании СМИ давали достаточно активную и максимально сбалансированную возможность ознакомиться с политическими силами.

«В условиях ожесточенной борьбы изученные нами средства массовой информации старались в своих сообщениях максимально исключить язык вражды и оскорбительные выражения, одновременно передавая контент, присутствовавший на предвыборных митингах и мероприятиях. Считаем это положительным фактом. Смысл и содержание передавались, но без словарного запаса, который вообще в этой борьбе был нежелателен. Это результат профессиональной работы», - заключил Борис Навасардян.

Редактор сайта Media.am Гегам Варданян, в свою очередь, представил роль инициатив по проверке фактов в деле ориентировки избирателей, а директор Исследовательского центра «Регион» Лаура Багдасарян представила, как участники предвыборной агитации использовали социальные сети.