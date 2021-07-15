Время в Ереване: 11:07:36,   17 Июль

Левон Аронян из-за проблем со здоровьем не примет участия в первой игре второго тура Кубка мира

Левон Аронян из-за проблем со здоровьем не примет участия в первой игре второго тура Кубка мира

Левон Аронян из-за проблем со здоровьем не примет участия в первой игре второго тура Кубка мира. Как сообщает «Арменпресс», после дополнительных обследований станет ясно, примет ли он участие во второй игре или нет.

В этом году на Кубке мира Армению представляет рекордное количество армянских шахматистов. В мужском турнире участвуют 5 шахматистов: Леон Аронян, Габриэль Саргсян, Ованнес Габузян, Айк Мартиросян и Шант Саргсян. Следует отметить, что это рекордное количество для Армении. Максимальное количество армянских участников чемпионата мира, проводимого с 2005 года, составляло 4 человека. Армению в женском турнире представляет лидер женской сборной Армении Элина Даниелян.

В этом году розыгрыш Кубка мира по шахматам проходит в России, в Сочи. В мужском турнире участие примут 206 шахматистов, в женском турнире  103 шахматистки. Турнир завершится 6 августа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации