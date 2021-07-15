Левон Аронян из-за проблем со здоровьем не примет участия в первой игре второго тура Кубка мира. Как сообщает «Арменпресс», после дополнительных обследований станет ясно, примет ли он участие во второй игре или нет.

В этом году на Кубке мира Армению представляет рекордное количество армянских шахматистов. В мужском турнире участвуют 5 шахматистов: Леон Аронян, Габриэль Саргсян, Ованнес Габузян, Айк Мартиросян и Шант Саргсян. Следует отметить, что это рекордное количество для Армении. Максимальное количество армянских участников чемпионата мира, проводимого с 2005 года, составляло 4 человека. Армению в женском турнире представляет лидер женской сборной Армении Элина Даниелян.

В этом году розыгрыш Кубка мира по шахматам проходит в России, в Сочи. В мужском турнире участие примут 206 шахматистов, в женском турнире 103 шахматистки. Турнир завершится 6 августа.