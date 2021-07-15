Ле Дриан и Блинкен говорили об установлении между Арменией и Азербайджаном долгосрочного мира

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, который 13-14 июля с рабочим визитом находился в Вашингтоне, сообщил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном был затронут вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Как передает «Арменпресс», при подведении итогов визита Ле Дриан сообщил, что в числе других международных и представляющих двусторонний интерес вопросов стороны обсудили и вопрос принятия возможных шагов по установлению между Арменией и Азербайджаном долгосрочного мира.

«Как представитель страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ я говорил о наших совместных действиях по установлению долгосрочного мира между Арменией и Азербайджаном», - сказал он.