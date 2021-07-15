Объявлен официальный старт программы «Усиление местных акторов для развития Ширакской области»

15 июля в Технологическом центре Гюмри состоялась официальная церемония открытия программы «Усиление местных акторов для развития Ширакской области», в которой приняли участие заместитель министра территориального управления Армении Ваче Тертерян, заместитель губернатора Ширака Погос Абрамян, члены Представительства ЕС в Армении, представители городских и региональных властей и гости. Как сообщает «Арменпресс», программа предусматривает 50 новых рабочих мест, 75 профинансированных инициатив, 5 500 прямых бенефициаров. Видение четырехлетней программы развития с общим бюджетом в 4 миллиона 497 000 евро.

Программа «LEAD4Shirak» направлена на сокращение бедности, социального неравенства и уязвимости посредством комплексного, устойчивого и совместного развития сельских районов путем внедрения подхода LEADER, повышения занятости в сельской экономике, наращивания потенциала общин и улучшения условий жизни в сельской местности.

Экология и участие женщин в программе являются ключевыми.

Проект будет способствовать инклюзивному, устойчивому росту сельского населения Ширакской области, улучшать условия жизни посредством содействия инициативам местного развития, предлагаемым общинами, и партнерства.

Арменуи Мхоян