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Парламентская делегация Азербайджана впервые посетит самопровозглашенное государство Северный Кипр

Парламентская делегация Азербайджана впервые посетит самопровозглашенное государство Северный Кипр

 Председатель комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч считает предстоящий визит парламентской делегации Азербайджана в самопровозглашенное турецкое государство Северный Кипр историческим. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на агентство “Анадолу”, Кылыч сказал об этом во время встречи с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Парламента Азербайджана Самидом Сеидовым.

По словам Кылыча, первый визит азербайджанской делегации «станет мощным сигналом для всего мира».

Он добавил, что Азербайджан и Турция вместе с уверенностью смотрят в будущее, придерживаясь принципа «один народ, два государства».


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