Парламентская делегация Азербайджана впервые посетит самопровозглашенное государство Северный Кипр

Председатель комитета по иностранным делам Великого национального собрания Турции Акиф Чагатай Кылыч считает предстоящий визит парламентской делегации Азербайджана в самопровозглашенное турецкое государство Северный Кипр историческим. Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на агентство “Анадолу”, Кылыч сказал об этом во время встречи с председателем комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Парламента Азербайджана Самидом Сеидовым.

По словам Кылыча, первый визит азербайджанской делегации «станет мощным сигналом для всего мира».

Он добавил, что Азербайджан и Турция вместе с уверенностью смотрят в будущее, придерживаясь принципа «один народ, два государства».