Церемония вручения премии «Аврора» 2021 пройдет в Венеции

Гуманитарная инициатива «Аврора» объявила, что мероприятия премии «Аврора» 2021 пройдут в Италии, в Венеции, с 8 по 10 октября 2021 года. Как передает Арменпресс, Фонд IDeA сообщает, что помимо участия в церемонии, на которой будет назван лауреат премии «Аврора» 2021 года, и в обсуждениях «Аврора», у гостей, включая и членов Отборочной комиссии «Аврора», героев «Авроры» и других представителей сообщества «Авроры», будет много возможностей познакомиться с богатейшим армянским наследием этого города.

Мероприятия «Авроры» – 2021 в Венеции станут первым случаем проведения церемонии вручения премии «Аврора» в Европе и подчеркнут прочную связь между этим культурным объектом мирового значения и духом «Авроры» с ее глубоко укоренившимся уважением к человеческой жизни, которое в равной степени разделяют все армяне и представители глобального движения «Аврора». Это также будет первая церемония вручения премии «Аврора» после начала глобальной пандемии COVID-19, которая пройдет не онлайн.

19 октября 2020 года Гуманитарная инициатива «Аврора» отметила свое пятилетие на виртуальном фандрайзинговом мероприятии в Нью-Йорке, посвященном основной философии «Авроры» - принципу выражения благодарности в действии. Мероприятие транслировалось в прямом эфире из Нью-Йоркской публичной библиотеки и прошло при участии соучредителя «Авроры» и члена Отборочной комиссии премии «Аврора» Вартана Грегоряна, который, к сожалению, скончался в апреле 2021 года.

«Основные мероприятия премии «Аврора» – 2021 в Венеции призваны дать возможность нашим гостям собраться вместе впервые с тех пор, как мы были вынуждены перевести все наши встречи в онлайн пространство. Последние полтора года были тяжелыми для всех, и мы понесли много болезненных потерь. Поэтому мы очень рады возможности выразить благодарность нашему замечательному сообществу, привезти в Венецию мировых гуманитарных лидеров и познакомить их с армянским наследием этого места, с его богатой и увлекательной историей», – сказал Нубар Афеян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».

Первые армянские общины появились в этом регионе много веков назад, и история их успешного развития и интеграции во многом перекликается со сложной и многогранной идентичностью, определяющей современный армянский народ и его глобальное влияние. Независимо от места своего рождения, от Еревана до Лос-Анджелеса, от Бейрута до Москвы, все армяне обладают острым чувством восприятия доброты, человечности и выражения признательности, что находит яркое отражение и в видении «Авроры».

«Гуманитарная инициатива «Аврора» трансформирует армянский опыт в глобальное движение, основанное на философии благодарности в действии, и мы очень рады провести церемонию вручения премии «Аврора» 2021 в Венеции, в одном из важнейших мест армянской истории, и обозначить наше присутствие в Европе после успеха прошлогоднего мероприятия в США. «Аврора» продолжает активно наращивать свое влияние в гуманитарной области, и нам не терпится разделить этот особый момент чествования современных героев и работы, которую они делают, с представителями нашего сообщества», - отметил Рубен Варданян, соучредитель Гуманитарной инициативы «Аврора».

Тем временем продолжается прием номинаций на премию «Аврора» 2022 года. До 31 октября 2021 года каждый человек может выдвинуть кандидата, который, по его мнению, рискует собой ради помощи другим.