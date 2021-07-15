Согласно решению Эрдогана в Турции будет основан Институт изучения геноцидов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал решение о создании Института исследования геноцида. Как сообщает «Арменпресс», институт будет работать под эгидой Стамбульского университета, и называться «Международный институт геноцида и преступлений против человечности».

Решение, подписанное Эрдоганом 14 июля, размещено на сайте официальных решений и распоряжений Resmi Gazete.