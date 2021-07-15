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В президентской резиденции состоялась церемония принесения присяги судей

В президентской резиденции состоялась церемония принесения присяги судей

15 июля в Президентском дворце при участии президента республики Армена Саргсяна состоялась церемония принесения присяги судьи Апелляционного административного суда Карена Геворгяна, судей Административного суда Армена Нерсисяна и Елены Аракелян. Как передает «Арменпресс», об этом сообщило Управление по связям с общественностью Аппарата президента.

Президент Саргсян поздравил назначенных судей и пожелал им успехов. «Уверен, что Вы осознаёте высокую ответственность, которую сегодня возлагаете на себя. Желаю Вам успехов, потому что Ваш успех станет успехом всей нашей судебной системы», - обратился президент к судьям.


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