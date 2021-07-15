Парламент обсудил проект кредитного соглашения между Арменией и Азиатским банком развития

Национальное собрание Армении обсудило законопроект о внесении поправки в кредитное соглашение «Программа улучшения региональной пограничной дороги Армения-Грузия (Ванадзор-Баграташен)».

Как сообщает «Арменпресс», проект на внеочередном заседании НС представила заместитель министра территориального управления и инфраструктуры РА Кристине Галечян.

«В законопроекте предлагается принять поправку к кредитному соглашению, подписанному 7 апреля 2021 года, которая предусматривает продление кредитного договора до 31 декабря 2022 года. Завершение строительных работ планируется продлить до 31 августа 2021 года, срок ответственности за дефекты установлен на 31 августа 2022 года. Необходимо установить дополнительные 4 месяца для финансового аудита программы на период возврата кредита», - сказала Галечян.

Ожидается, что в 2022 году продолжительность езды из Ванадзора в Баграташен сократится, среднесуточная интенсивность движения увеличится до 3 500 автомобилей в сутки. Также ожидается значительный рост грузовых перевозок, предотвращение и сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и повышение безопасности дорожного движения.

Касаясь продления соглашения, она сказала, что это связано с рядом обстоятельств. Контракт на строительство был подписан 30 ноября 2017 года, но фактическое начало строительных работ было 29 мая 2018 года. Были и эпидемические ограничения, повлиявшие на организацию работы.

В рамках программы государственного бюджета на 2021 год запланированная сумма отчислений была предусмотрена в размере 2 млрд 870 млн, но Галечян отметила, что в результате существенного увеличения их прогнозов и исполняемости, отчисления будут на сумму более 7 млрд драмов.