Арцахцы за июнь также получат по 68 000 драмов

Правительство сделало перераспределение в статье государственного бюджета на 2021 год, направленной на предоставление необходимых финансовых средств для оказания социальной помощи гражданам, зарегистрированным или фактически проживающим в Республике Арцах, и смягчения экономических и социальных последствий 44-дневной войны.

Как сообщает «Арменпресс», и. о. министра труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян отметил, что решением правительства от 12 февраля 2021 года была принята мера оказания ежемесячной материальной помощи в течение 4 месяцев гражданам, зарегистрированным или фактически проживающим в Арцахе. Финансовая помощь в рамках этого мероприятия уже выплачена бенефициарам за март и май.

«С учетом вышеизложенного предлагается принять представленный проект, по которому из госбюджета РА на 2021 год выделяются средства для бенефициаров и на июнь», - сказал Нарек Мкртчян, добавив, что речь о 68 000 драмов.

Исполняющий обязанности министра отметил, что необходимая сумма составляет 7 миллиардов 744 миллиона драмов, из которых сумма, выделенная из государственного бюджета, составляет 5 миллиардов 864 миллиона драмов, а требуемая сумма из резервного фонда - 2 миллиарда 200 миллионов, оставшиеся 3 миллиарда 684 будут выделены из суммы мероприятий, проводимых министерством.

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян добавил, что должен быть постепенный переход от программ содействия к программам развития, программам, стимулирующим экономическую активность.

Исполняющий обязанности вице-премьера Мгер Григорян сказал, что только на социальный блок правительство уже потратило 61,8 млрд драмов, сумма достигнет 80 млрд драмов. «Мы вместе с Всеармянским фондом «Айастан» должны мобилизовать 104 миллиарда драмов для обеспечения жителей Арцаха жильем, а это значит, что правительство в течение трех лет потратит 52 миллиарда драмов», - сказал и. о. вице-премьера.