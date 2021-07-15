Норберто Бриаско Балекян принял участие в игре «Бока Хуниорс»

Нападающий национальной сборной Армении по футболу Норберто Бриаско Балекян дебютировал в своем новом клубе.

Как передает «Арменпресс», Бриаско Балекян, который несколько дней назад перешел в один из самых престижных клубов Аргентины - «Бока Хуниорс», дебютировал в официальной игре клуба. «Бока Хуниорс» сыграл с «Атлетико МГ» в плей-офф Кубка Либертадорес. Игра завершилась ничьей - 0:0. Балекян был в стартовом составе «Бока Хуниорс» и участвовал во всей игре.

Норберто Бриаско Балекян подписал контракт с «Бока Хуниорс» сроком на 4,5 года. Клуб купил 80% трансфера форварда за 3,5 миллиона евро. Балекян перешел в «Бока Хуниорс» из аргентинского клуба «Атлетико Уракан», в котором играл с 2016 года.