Температура воздуха повысится: в Ереване ожидается + 40... + 42 градуса

В результате проникновения теплых тропических воздушных потоков из пустыни Сахара с 16 по 20 июля температура воздуха на всей территории республики постепенно повысится на 14 - 16 градусов.

Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что 19-20 июля в Араратской долине и в ее предгорьях, в предгорьях Вайоц Дзора, долинах Сюника и в Ереване температура воздуха в дневные часы достигнет + 40, + 42.