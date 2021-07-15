Температура воздуха повысится: в Ереване ожидается + 40... + 42 градуса
13:35, 15 Июль, 2021
В результате проникновения теплых тропических воздушных потоков из пустыни Сахара с 16 по 20 июля температура воздуха на всей территории республики постепенно повысится на 14 - 16 градусов.
Как передает «Арменпресс», Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что 19-20 июля в Араратской долине и в ее предгорьях, в предгорьях Вайоц Дзора, долинах Сюника и в Ереване температура воздуха в дневные часы достигнет + 40, + 42.
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