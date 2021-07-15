Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте поздравил Никола Пашиняна с победой на выборах

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в связи с победой на выборах направил Николу Пашиняну поздравительное послание. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Управление информации и общественных связей Аппарата премьер-министра. В поздравительном послании, в частности, говорится:

«Проведение свободных и конкурентных парламентских выборов свидетельствует о стремлении Армении продолжать демократический путь бархатной революции. Продолжающиеся реформы и демократические преобразования в Армении не остались незамеченными. Я искренне надеюсь, что Вы продолжите реализацию этих важных реформ, несмотря на неблагоприятную обстановку в плане безопасности.

Надеясь на продолжение сотрудничества, выражаю уверенность, что вместе мы сможем внести свой вклад в углубление тесного партнерства между Арменией и Нидерландами. Как страна, приверженная принципам демократии и надлежащего управления, Нидерланды будут продолжать поддерживать Армению в ее реформах, особенно в демократизации и укреплении верховенства закона. Мы будем укреплять экономическое сотрудничество, особенно в области сельского хозяйства и информационных технологий.

Я придаю большое значение и нашему сотрудничеству в рамках Всеобъемлющего соглашения о расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и ожидаю, что в конце этого года у нас будет эффективный саммит Восточного партнерства. Я также ценю наше тесное сотрудничество в рамках Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского банка реконструкции и развития.

К сожалению, нам пришлось отложить Ваш запланированный визит в Нидерланды в апреле этого года из-за эпидемии в наших странах. Я искренне надеюсь, что 2022 год будет более благоприятным в этом отношении. Я с нетерпением жду возможности принять Вас в Нидерландах в 2022 году, чтобы отпраздновать успех наших 30-летних дипломатических отношений. Желаю Вам всяческих успехов в преодолении вызовов, стоящих перед Арменией, во благо армянского народа».