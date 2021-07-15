Мы уже вернули 104 военнопленных, продолжаем работать в этом направлении: Пашинян

Важным фактором, препятствующим установлению региональной стабильности и взаимного доверия, является тот факт, что, несмотря на взятые на себя обязательства, Азербайджан еще не вернул всех армянских военнопленных. Как сообщает «Арменпресс», на заседании правительства об этом говорил и. о. премьер-министра Никол Пашинян.

«Благодаря сотрудничеству наших международных партнеров, мы смогли вернуть 104 военнопленных. Мы продолжим работать над возвращением всех наших военнопленных, всеобъемлющим урегулированием карабахского конфликта. Делимитация и демаркация границ, а также над открытие региональных коммуникаций были и будут одними из наших приоритетов», - сказал он.

По словам Никола Пашиняна, своими деструктивными действиями Азербайджан не только нарушает положения заявления от 9 ноября, но и пытается сорвать закрепленный в трехстороннем заявлении от 11 января процесс разблокировки региональных коммуникаций.

«Подобные действия Азербайджана являются вызовом международному праву, всем силам, которые заинтересованы в установлении стабильности и мира в регионе, и мы продолжим наши консультации и сотрудничество с этими силами», - сказал Пашинян.