Группа членов олимпийской делегации Армении выезжает в Токио

Первая группа из Армении уже выезжает в Токио.

Как передает «Арменпресс», вместе с несколькими членами делегации Национального олимпийского комитета Армении в Токио отправляются также член сборной Армении по стрельбе и единственный стрелок на Играх Эльмира Карапетян, тренер сборной Сейран Никогосян, а также врачи олимпийской сборной Армении Давид Мосинян и Арутюн Празян.

24 марта 2020 года стало известно, что XXXII летние Олимпийские игры в Токио перенесены. Олимпийские игры сохранили свое название - “Токио-2020”. Они начнутся 23 июля 2021 года и завершатся 8 августа. Путевки на Олимпийские игры завоевали 17 армянских спортсменов: борцы греко-римского стиля Армен Меликян (60 кг), Карен Асланян (67 кг), Карапет Чалян (77 кг), Артур Алексанян (97 кг), вольные борцы Арсен Арутюнян (57 кг), Вазген Теванян (65 кг), боксеры Корьюн Согомонян (52 кг), Ованнес Бачков (63 кг), Арман Дарчинян (75 кг), гимнаст Артур Давтян, стрелок Эльмира Карапетян, тяжелоатлеты Изабелла Яйлян (59 кг), Симон Мартиросян (109 кг), дзюдоист Фердинанд Карапетян (73 кг), тройной прыгун Левон Агасян, пловцы Артур Барсегян и Варсеник Манучарян.